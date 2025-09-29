TV Tropical nos Bairros Leva Saúde e Lazer ao Panatis Neste sábado (27), a Área de Lazer do Panatis, localizada no bairro Potengi, zona Norte de Natal, recebeu a segunda edição do evento “TV Tropical nos Bairros”

Divulgação TV Tropical

A iniciativa, que foi gratuita, ofereceu à comunidade uma variedade de serviços de saúde, beleza e entretenimento, além de apresentações musicais da Banda Grafith e do Pagode do Coxa.

A programação teve início às 11h e se estendeu até às 15h. Os serviços disponíveis foram prestados pelo Senac, Sesc, Neoenergia Cosern e CEPRN.

O evento visou aproximar a população dos serviços oferecidos por instituições parceiras, promovendo momentos de lazer e cuidados com a saúde e bem-estar.

Divulgação TV Tropical

O “TV Tropical nos Bairros” se apresentou como uma oportunidade valiosa para unir entretenimento e qualidade de vida para a comunidade do Panatis e regiões adjacentes.

‌



A transmissão ao vivo da TV Tropical começou no YouTube às 11h30 e foi exibida na televisão ao meio-dia.

A apresentação ficou a cargo de Priscilla Freire, com a participação especial de todos os apresentadores da emissora: Alanzinho do Povo, Mara Godeiro, Cyro Papinha e Murilo Meireles.