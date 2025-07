TV Tropical RECORD realiza transmissão ao vivo do Mossoró Sal e Luz O maior festival gospel do RN TV Tropical|Do R7 24/07/2025 - 15h09 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h09 ) twitter

Divulgação TV Tropical

A TV Tropical, afiliada da RECORD no Rio Grande do Norte, realizou a transmissão ao vivo do Mossoró Sal e Luz 2025, considerado o maior festival gospel do estado. Direto da Estação das Artes, em Mossoró, o evento reuniu milhares de fiéis em cinco dias de celebração, distribuídos ao longo de dois fins de semana.

Nos dias 18 e 19 de julho, a emissora transmitiu ao vivo a abertura oficial do festival pelo canal TV TROPICAL RN no YouTube, levando ao público momentos de louvor, adoração e comunhão.

Grandes nomes da música gospel marcaram presença: Eyshila, Som & Louvor e Isaías Saad se apresentaram na sexta-feira, enquanto no sábado o público acompanhou shows de Novo Som, Gabriel Guedes e Valesca Mayssa.

A apresentação da transmissão ficou por conta de Murilo Meireles, âncora do Cidade Alerta RN, que conduziu a cobertura com entusiasmo e conexão com o público.

Ao todo, foram mais de 10 horas de transmissão ao vivo, somando mais de 52 mil visualizações na plataforma digital da emissora, consolidando o sucesso do projeto multiplataforma da TV Tropical.