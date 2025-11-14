TV Tropical apresenta resultados e fortalece parcerias no Encontro com o Mercado 2025 Emissora reúne o mercado, apresenta novos números de audiência e reafirma sua vice-liderança no RN

Divulgação TV Tropical

A TV Tropical | Record realizou o Encontro com o Mercado 2025, reunindo parceiros comerciais, agências e empresários em um momento de integração e celebração.

O evento apresentou os dados da mais recente pesquisa de audiência, reafirmando a emissora como vice-líder absoluta no Rio Grande do Norte.

‌



Com 38 anos de história, a TV Tropical segue comprometida em levar informação e entretenimento de qualidade ao público potiguar.

São mais de 7 horas diárias de programação local, alcançando cerca de 334 mil telespectadores todos os dias, com a maior cobertura do Estado.

‌



Divulgação TV Tropical

O encontro foi marcado por networking, novos negócios, sorteios e a celebração das conquistas recentes.

A iniciativa reforça o posicionamento da TV Tropical como uma marca sólida, inovadora e conectada com o mercado, as pessoas e os resultados.