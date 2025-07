TV Tropical RECORD consolida vice-liderança no RN com ampla vantagem no IBOPE 2025.1 Reforçando sua posição unindo informação, entretenimento e credibilidade TV Tropical|Do R7 02/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h46 ) twitter

Divulgação TV Tropical

Natal (RN) — Os dados consolidados do IBOPE 2025.1 confirmam: a TV Tropical RECORD segue firme na vice-liderança absoluta de audiência no Rio Grande do Norte. Com uma performance consistente e uma grade que alia jornalismo forte e entretenimento de qualidade, a emissora se destaca tanto na programação local quanto nacional, superando com ampla margem a terceira colocada.

A maior emissora multiplataforma do RN fortalece cada vez mais sua conexão com o público potiguar, oferecendo conteúdo relevante, confiável e acessível em todas as plataformas.

Destaques da programação local:

Balanço Geral Manhã – 6 pontos de audiência, e 75% mais audiência que a terceira colocada;

– 6 pontos de audiência, e 75% mais audiência que a terceira colocada; Balanço Geral RN – Picos de 11 pontos de audiência e média de 8. Vice-liderança consolidada no horário;

– Picos de 11 pontos de audiência e média de 8. Vice-liderança consolidada no horário; Cidade Alerta RN – 10 pontos de audiência. Maior audiência da emissora, com 60% acima da terceira colocada;

– 10 pontos de audiência. Maior audiência da emissora, com 60% acima da terceira colocada; No Campo com o Vaqueiro – 4 pontos de audiência. 85% mais audiência que a terceira colocada;

– 4 pontos de audiência. 85% mais audiência que a terceira colocada; Nordeste das Histórias – 5 pontos de audiência. 72% mais audiência que a terceira colocada;

– 5 pontos de audiência. 72% mais audiência que a terceira colocada; Balanço Geral – Edição de Sábado – 19% acima da terceira colocada.

Destaques da programação nacional vice-líder:

Fala Brasil – 4 pontos de audiência, com vice-liderança consolidada;

– 4 pontos de audiência, com vice-liderança consolidada; Hoje em Dia – 4 pontos e 50% de vantagem sobre a terceira colocada;

– 4 pontos e 50% de vantagem sobre a terceira colocada; Jornal da Record – 9 pontos de audiência e 65% à frente da terceira colocada;

– 9 pontos de audiência e 65% à frente da terceira colocada; Domingo Espetacular – 5,40 pontos de audiência.

Os resultados reforçam o compromisso da TV Tropical RECORD com a informação responsável, o entretenimento de qualidade e o olhar atento às demandas da sociedade potiguar. Bem como a força das grades locais e nacionais.

Sobre a TV Tropical RECORD: Afiliada da RECORD no Rio Grande do Norte, a TV Tropical é a maior emissora multiplataforma do estado, com presença marcante na televisão aberta por todos os cantos do RN, nas redes sociais, no digital e em transmissões ao vivo. Seu compromisso com a credibilidade e a produção local tem garantido uma crescente audiência e a preferência dos potiguares.

Informação, entretenimento e credibilidade. Quando o assunto é Rio Grande do Norte, é na TV Tropical que o potiguar se conecta.