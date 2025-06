Arraiá da TV Tropical no São João de Natal Alegria, tradição e muita música na transmissão ao vivo do São João de Natal TV Tropical|Do R7 26/06/2025 - 10h41 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Tropical

Os festejos juninos não param! No segundo final de semana de junho, o Arraiá da TV Tropical levou ao ar a transmissão ao vivo do São João de Natal, direto da Arena das Dunas, com shows que animaram o público.

As atrações Alok, Flávio José e Michelle Andrade comandaram a festa, que foi exibida no canal do YouTube da TV Tropical, alcançando mais de 216 mil visualizações. Um grande sucesso que celebrou a cultura nordestina e levou a alegria do São João para milhares de lares.

A temporada de São João continua e dia 26 de Junho tem a transmissão ao vivo do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró um espetáculo que encanta a todos, contando a história de coragem e resistência do povo de Mossoró e dia 28 de Junho tem o encerramento do São João de Mossoró com o Boca da Noite tendo como atrações Bell Marques e artistas locais finalizando o festejo e o Arraiá da Tv Tropical.

Divulgação TV Tropical