MídiaTalks estreia com sucesso e consolida Natal como polo de debates sobre comunicação, tecnologia e criatividade A primeira edição do MídiaTalks foi realizada nesta terça-feira (28), na Sala VIP do Cinépolis do Natal Shopping, reunindo grandes nomes da comunicação brasileira e representantes de importantes veículos nacionais

Divulgação TV Tropical

O evento promoveu um dia de discussões sobre o futuro da mídia, o impacto da tecnologia e o papel da criatividade nas transformações do setor.

Organizado pelo Sindicato das Empresas de Rádio, Televisão, Jornais, Portais e Revistas do Rio Grande do Norte (MIDIACOM-RN) e pelo Sindicato das Agências de Propaganda do RN (SINAPRO-RN), o MídiaTalks nasceu com o propósito de fortalecer a integração entre veículos, agências, anunciantes, autoridades e lideranças do mercado, posicionando o Rio Grande do Norte como um ambiente de inovação e diálogo estratégico na comunicação brasileira.

A programação abordou temas essenciais para o setor, com painéis e palestras que geraram reflexões sobre os desafios e oportunidades da era digital. O primeiro painel, “TV 3.0: o novo ecossistema da televisão brasileira”, contou com a participação de Fernando Fischer (vice-presidente de Negócios e Comercialização do SBT), Patrícia Rêgo (diretora de Afiliadas da Globo), André Dias (superintendente de Rede) e Caio Luiz de Carvalho (diretor-geral de Comunicação e Assuntos Corporativos do Grupo Bandeirantes).

André Dias destacou a importância da imprensa séria, do conteúdo transmídia, da multiplataforma e da entrega publicitária.

Outro destaque foi o Cannes Lions Road Show, apresentado por Alex Pagliarini, CEO e fundador da Criativista ESG4, que compartilhou os principais cases e tendências do Festival Internacional de Criatividade de Cannes — referência mundial em inovação e impacto criativo.

Na sequência, Rapha Borges, CCO da Tiger.ai, apresentou a palestra “CrIAtividade para Humanos”, explorando o papel da inteligência artificial como aliada do pensamento criativo, sem perder a essência humana nas campanhas.

O rádio também teve protagonismo no painel “Inovação, digitalização e o papel do rádio em um ambiente multiplataforma”, com Marcelo Eduardo (Rede Jovem Pan Sat) e Luiz Benite (Grupo Massa/SBT), que abordaram a reinvenção do meio e suas novas possibilidades de alcance e engajamento.

Para Thiago Lajus, presidente do MIDIACOM-RN, o evento cumpriu seu papel de estimular o pensamento crítico e promover a aproximação entre diferentes agentes do mercado.

“O MídiaTalks foi pensado para provocar reflexão e conectar pessoas que fazem a diferença na comunicação. Esta primeira edição reforça o potencial do Rio Grande do Norte como protagonista nos debates sobre o futuro do setor”, afirmou.

Com a presença de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de executivos, profissionais e estudantes, o MídiaTalks encerrou sua estreia com saldo positivo e a expectativa de se consolidar como um dos principais encontros do calendário da comunicação no Nordeste.

