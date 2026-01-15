TV Tropical reforça programação especial de verão O SABADÃO TROPICAL, apresentado por Priscilla Freire, e o MIXTURA DE VERÃO, com Leo Souza, traduzem o clima da estação na programação da TV Tropical

Divulgação TV Tropical

A TV Tropical entra no clima do verão com uma programação especial. A emissora aposta em conteúdos leves, informativos e conectados com a estação mais quente do ano.

SABADÃO TROPICAL e MIXTURA DE VERÃO são os destaques da temporada. Os programas reforçam a proposta de entretenimento e informação na grade de verão da TV Tropical.

Divulgação TV Tropical

Com apresentação de Priscilla Freire, o SABADÃO TROPICAL é realizado em um hotel no litoral sul.

O programa reúne show, animação e interação com o público, criando uma experiência vibrante nos fins de semana de verão.

Divulgação TV Tropical

Já o MIXTURA DE VERÃO, comandado por Leo Souza, acontece em uma arena no litoral norte.

A atração também conta com show, muita animação e dinâmica com o público, ampliando a conexão com o telespectador.