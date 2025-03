Final Campeonato Potiguar 2025 na tela da TV Tropical RECORD Uma equipe com mais de 30 profissionais comprometidos em levar o melhor do futebol do Rio Grande do Norte para todo o estado TV Tropical|Do R7 27/03/2025 - 16h59 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h59 ) twitter

Divulgação TV Tropical

A temporada de transmissões do Campeonato Potiguar 2025 tem sido um grande sucesso. Já foram mais de 10 jogos transmitidos ao vivo pela TV Tropical RECORD, todos os sábados, a partir das 15h30, com início de pré-jogo seguido da transmissão da partida.

A cada semana, grandes duelos estaduais têm agitado os potiguares. São 8 câmeras conectadas ao Video Assistant Referee (VAR), uma equipe com mais de 30 profissionais comprometidos em levar o melhor do futebol do Rio Grande do Norte para todo o estado. E neste sábado, teremos a grande final do Campeonato Potiguar, com o clássico ABC x América, diretamente do estádio Lamas Farache (frasqueirão) partir das 15h30, na tela da Record para todo o RN.