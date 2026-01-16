TV Tropical transmite ABC x Santa Cruz pelo Campeonato Potiguar 2026 A partir das 15h30, a emoção do futebol potiguar entra em campo com um grande clássico nas telas da TV Tropical.

Divulgação TV Tropical

A TV Tropical segue firme no compromisso de valorizar o esporte local e transmite, neste sábado, o confronto entre ABC e Santa Cruz, válido pelo Campeonato Potiguar 2026. A partir das 15h30, o torcedor acompanha ao vivo todos os lances de um dos jogos mais aguardados da rodada.

Com uma cobertura completa, a emissora leva até o público uma transmissão dinâmica, com narração, comentários e reportagens direto do estádio, destacando os bastidores, as estratégias das equipes e a movimentação das torcidas. Cada detalhe é pensado para aproximar o telespectador da emoção do futebol potiguar.

Divulgação TV Tropical

O duelo entre ABC e Santa Cruz reforça a tradição e a competitividade do Campeonato Potiguar, que mais uma vez ganha espaço e visibilidade na programação da TV Tropical, consolidando-se como um dos principais produtos esportivos da emissora.

Neste sábado, a bola rola às 15h30, e a TV Tropical convida o público a vibrar junto. É futebol raiz, é paixão, é Campeonato Potiguar 2026, ao vivo, na tela da TV Tropical.