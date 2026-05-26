TV Tropical segue forte na vice-liderança e consolida sua força no RN Com jornalismo forte, entretenimento e credibilidade, a TV Tropical segue consolidada na vice-liderança e ampliando sua conexão com o público em todas as telas

Divulgação TV Tropical

A TV Tropical segue fazendo a diferença na vida dos potiguares e consolidando sua posição na vice-liderança da audiência no Rio Grande do Norte. Com uma programação forte, dinâmica e conectada ao dia a dia da população, a emissora continua levando informação, credibilidade, entretenimento e prestação de serviço para milhares de telespectadores em todas as telas.

Além da televisão, a força da TV Tropical também se destaca no digital. No YouTube, a emissora lidera entre todos os canais de veículos de comunicação do RN, reforçando a conexão com o público e ampliando ainda mais o alcance do conteúdo produzido diariamente.

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Nas manhãs, o Balanço Geral Manhã segue consolidado na vice-liderança, acordando o Rio Grande do Norte muito bem informado de segunda a sexta-feira, às 6h30, com audiência 300% superior à terceira colocada. Na sequência, o RN no Ar mantém sua força com jornalismo, política e as principais notícias do estado logo cedo, registrando audiência 260% maior que a concorrente direta.

O Balanço Geral RN continua crescendo e conquistando a confiança do público todos os dias, consolidado na vice-liderança com audiência 268% maior que a terceira colocada. Já o Cidade Alerta RN segue acompanhando de perto os principais fatos do estado, levando agilidade, compromisso jornalístico e cobertura completa, alcançando audiência 289% superior à concorrência.

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Aos fins de semana, a programação também mantém excelentes resultados. O Balanço Geral – Edição de Sábado segue consolidado na vice-liderança, alcançando mais de 45 mil telespectadores por programa com muito jornalismo e prestação de serviço.

O Sabadão Tropical continua conquistando o público com alegria, música e entretenimento para toda a família, alcançando mais de 60 mil telespectadores por edição e garantindo a vice-liderança consolidada.

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Já o Repórter Aventura segue levando experiências únicas, desafios e muita emoção para as tardes de sábado, alcançando mais de 47 mil domicílios por programa e reforçando sua conexão com o público potiguar.

Esses resultados refletem a confiança de quem acompanha diariamente a programação da TV Tropical e reforçam o compromisso da emissora em seguir cada vez mais próxima da população, levando informação, entretenimento e credibilidade para todo o Rio Grande do Norte.