São João do Nordeste: especiais prometem muita música e tradição na telinha Priscilla Freire e Cyro Papinha comandaram a gravação dos três especiais do São João do Nordeste, no Serv Club de Macaíba, com grandes atrações musicais

Divulgação TV Tropical

O clima junino já tomou conta das gravações dos programas especiais do São João do Nordeste, que serão exibidos durante os três finais de semana do mês de junho. Sob o comando de Priscilla Freire e Cyro Papinha, os programas foram gravados no Serv Club de Macaíba, reunindo música, cultura nordestina e muita animação.

Com uma estrutura preparada especialmente para celebrar uma das épocas mais tradicionais do ano, as gravações contaram com apresentações de grandes nomes da música, como Thullio Milionário, Cavaleiros do Forró e Gianinni Alencar, que levaram muito forró, alegria e interação ao público presente.

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Os especiais vão destacar toda a energia do São João nordestino, com atrações musicais, momentos de descontração e conteúdos preparados especialmente para aproximar ainda mais os telespectadores das tradições juninas.

A expectativa é de levar para casa do público um verdadeiro arraiá televisivo, valorizando a cultura regional e celebrando a força das festas juninas no Nordeste.