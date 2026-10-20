RECORD Manaus promove roda de conversa sobre prevenção ao Câncer de mama Em parceria com o Hospital Adventista, encontro reuniu especialistas para falar de detecção precoce, exames preventivos e alimentação que protege

RECORD Manaus

A RECORD Manaus realizou, na segunda-feira (19), uma roda de conversa em alusão ao Outubro Rosa, voltada às colaboradoras da emissora. O encontro, promovido em parceria com o Hospital Adventista, aconteceu nas dependências da RECORD, em dois momentos, às 8h e às 15h, e foi um espaço de diálogo sobre a importância dos exames preventivos e do autocuidado.

Conduzida por profissionais de saúde, a conversa abordou dois eixos principais. O primeiro foi a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama, com orientações sobre fatores de risco, sinais de alerta, como nódulo, retração, secreção e alterações na pele, além da importância do autoconhecimento das mamas, de quando procurar avaliação médica e das recomendações de rastreamento por faixa etária.

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O segundo eixo foi a alimentação como aliada da prevenção. Entre os pontos discutidos estiveram o controle de peso, o consumo de álcool, a diferença entre alimentos ultraprocessados e naturais, e o papel da atividade física.

Participaram do encontro a ginecologista e mastologista Vanessa Amaral, com passagem pelo AC Camargo Cancer Center, em São Paulo, e a oncologista clínica Brena Uratani, que atua na rede privada de Manaus. Elas falaram sobre prevenção e diagnóstico precoce. A nutricionista oncológica Beatriz Fiuza, do Hospital Adventista, trouxe orientações sobre a alimentação que protege.

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Com a iniciativa, a RECORD Manaus reforça o compromisso com o bem-estar de suas colaboradoras e a importância de campanhas de conscientização como o Outubro Rosa, que incentivam a informação, o cuidado com a saúde e a detecção precoce.