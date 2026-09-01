Bora de Bike une esporte e solidariedade em ação de doação ao Nacer Doação foi realizada nesta segunda-feira (01/09) pela equipe da Record Manaus à instituição que acolhe crianças, adolescentes e suas mães

Divulgação RECORD Manaus

A solidariedade que marcou a 6ª edição do Bora de Bike ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (01/09). As latas de leite arrecadadas durante o evento foram retiradas pela assistente social Geisy Rodriguez e pela equipe do Nacer, dando continuidade à ação que uniu esporte, lazer e responsabilidade social.

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Realizado no último sábado (29/08), no icônico Largo de São Sebastião, o Bora de Bike reuniu centenas de participantes em um passeio ciclístico de 7 quilômetros pelo Centro de Manaus. Para participar, cada inscrito contribuiu com uma lata de leite, que agora será destinada ao atendimento das famílias assistidas pela instituição.

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O Nacer é uma associação dedicada à assistência de crianças e adolescentes, juntamente com suas mães, que se encontram em situação de abrigo ou participam do programa de acolhimento familiar.

A entrega representa o resultado de uma corrente de solidariedade formada pelos participantes do Bora de Bike, que transformaram a paixão pelo ciclismo em um gesto de cuidado e apoio a quem precisa.

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Mais do que pedalar, o evento mostrou que cada participante também pode fazer a diferença. A Record Manaus agradece a todos que participaram e contribuíram para tornar essa ação possível.