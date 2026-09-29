8ª Edição do RECORD nos Bairros leva serviços e atendimento à comunidade da Zona Norte de Manaus Cerca de 1,5 mil atendimentos foram realizados durante a ação, que reuniu serviços e atividades para a comunidade.

Divulgação RECORD Manaus

A RECORD Manaus realizou, neste sábado (26), a 8ª edição do Record nos Bairros, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A ação reuniu moradores da região em uma manhã de serviços gratuitos, informação, lazer e orientação.

Ao longo do evento, foram realizados aproximadamente 1,5 mil atendimentos, contemplando serviços nas áreas de cidadania, saúde e beleza, além de orientações oferecidas à população. A iniciativa contou com a participação de parceiros e instituições que levaram diferentes serviços para facilitar o acesso dos moradores a atendimentos importantes.

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Mais do que oferecer serviços, o RECORD nos Bairros tem como proposta aproximar a RECORD Manaus das comunidades, levando a emissora para perto do público e fortalecendo a conexão com quem acompanha a programação no dia a dia.

A ação também proporcionou momentos de interação e entretenimento para os moradores, reforçando o compromisso da RECORD Manaus em estar presente onde o público está.

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Com mais uma edição realizada, o RECORD nos Bairros segue levando informação, serviços e entretenimento para diferentes regiões da capital, fortalecendo os laços entre a emissora e a comunidade.