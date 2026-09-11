Amazonas no Ar celebra três anos com festa e proximidade com o público Programa celebrou a data com sorteios, muita alegria e uma comemoração especial ao lado dos feirantes da Manaus Moderna

Divulgação RECORD Manaus

O Amazonas no Ar completou três anos no ar e comemorou a data de uma forma que traduz a essência do programa: perto do público e de quem faz parte da rotina dos amazonenses.

A celebração teve direito a bolo no estúdio, sorteios de brindes e muita alegria entre a equipe. Mas a festa não ficou restrita aos estúdios da Record Manaus. Para marcar o aniversário, a equipe levou a comemoração até a Feira Manaus Moderna, no Centro de Manaus, onde compartilhou o bolo e o momento especial com os feirantes.

‌



A ação proporcionou uma manhã de interação, sorrisos e descontração, reforçando a proximidade do programa com o público e com os trabalhadores que movimentam a cidade diariamente.

Ao longo desses três anos, o Amazonas no Ar se consolidou como parte das primeiras horas do dia dos telespectadores, levando informação, prestação de serviço, notícias e histórias que fazem parte da vida dos amazonenses.

‌



A comemoração na Manaus Moderna também reforçou uma das principais características do programa: estar onde o povo está e transformar os acontecimentos do cotidiano em informação para quem acompanha a Record Manaus.

Com três anos de história, o Amazonas no Ar segue levando informação e conexão para as manhãs do Amazonas, sempre com o compromisso de estar cada vez mais perto de quem está do outro lado da tela.