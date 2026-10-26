Noite EP celebra 51 anos de tradição com glamour e homenagens em Franca Com o tema “Quem Move Franca”, evento reuniu empresários, autoridades e personalidades para reconhecer nomes que contribuem para o desenvolvimento da cidade e da região

Divulgação RECORD Interior SP

Franca foi palco de uma noite marcada por glamour, sofisticação e reconhecimento. A 51ª edição da Noite EP reuniu empresários, autoridades e personalidades no Villa Eventos, neste fim de semana, para celebrar mais de cinco décadas de uma das festas mais tradicionais da cidade.

Com decoração requintada, música e grandes atrações, o evento trouxe como tema “Quem Move Franca”, destacando pessoas que empreendem, geram oportunidades e contribuem para o desenvolvimento econômico e social do município.

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A celebração foi comandada por Tiago Valentim, apresentador do Balanço Geral da RECORD, ao lado de Camila Pizzo, anfitriã e responsável pela organização do evento, que recebeu os convidados para mais um capítulo dessa história.

Entre os homenageados da noite estavam Adriano Freitas, diretor executivo da RECORD Interior SP, e André Dias, superintendente de rede. Os profissionais foram reconhecidos por suas trajetórias na comunicação e pela contribuição para conectar pessoas, valorizar histórias e fortalecer o desenvolvimento regional.

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A edição também reforçou a importância de preservar o legado de quem ajudou a construir a Noite EP. Idealizada por Patrícia, a tradição segue viva pelas mãos de sua neta, mantendo o propósito de valorizar personalidades e histórias que fazem parte da identidade de Franca.

Ao longo de 51 edições, a Noite EP consolidou seu espaço no calendário social da cidade, reunindo gerações em torno do reconhecimento de pessoas que fazem a diferença e ajudam a construir o futuro da região.