RECORD Interior SP prepara homenagem e presenteia os pais da emissora Ação especial emocionou os colaboradores com mensagens dos filhos e um presente preparado para celebrar o Dia dos Pais

Divulgação RECORD Interior SP

Para tornar o Dia dos Pais ainda mais especial, a RECORD Interior SP preparou uma surpresa cheia de emoção e significado.

Alguns pais foram convidados a ouvir mensagens em áudio gravadas por seus filhos, que compartilharam palavras de carinho e falaram sobre a importância deles em suas vidas. Um momento único, marcado por histórias, sentimentos e muita emoção.

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E, para completar essa homenagem, cada pai recebeu um kit de churrasco, um presente pensado para celebrar os bons momentos em família e retribuir, de uma forma especial, todo o carinho e dedicação de quem está sempre presente.