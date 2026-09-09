RECORD Interior SP recebe o superintendente André Dias, para tratar de novos projetos Encontro na emissora fortaleceu o relacionamento institucional e abriu caminho para novas parcerias e projetos na região

Divulgação RECORD Interior SP

André Dias esteve na RECORD Interior SP nesta semana, durante uma agenda de compromissos em Ribeirão Preto e Franca. A visita à emissora fez parte de uma programação voltada a encontros institucionais e reuniões com autoridades e representantes da região.

Durante a passagem pela RECORD Interior SP, foram tratados projetos futuros e oportunidades de parceria, com foco em novas possibilidades de atuação e iniciativas que possam ser desenvolvidas em conjunto. A visita reforça a aproximação com a emissora e abre espaço para novos projetos na região.