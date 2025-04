Adriana Lua: conheça a cantora brasileira que faz sucesso em Portugal

Após uma infância no Rio de Janeiro e uma adolescência entre o Recife e a Bahia, o coração de Adriana Lua a levou para Portugal, onde se estabeleceu aos 23 anos.

Depois de vários trabalhos em bandas e lançamentos a solo, agora ela surge com uma nova colaboração.

Adriana Lua e Catarina Rocha, duas vozes poderosas e marcantes, uniram-se para lançar o single ‘Já vem tarde’. Com um toque de empoderamento e superação, a música combina as sonoridades das cordas e piano, com uma letra que fala sobre o fim de um relacionamento e a libertação de quem decidiu dar prioridade à própria felicidade.

A cantora contou ao programa ‘Palco’ que conheceu Catarina Rocha pelas redes sociais e que teve vontade de fazer um projeto conjunto e com um diferencial: que fosse no estilo das trilhas sonoras dos filmes de animação de Hollywood.