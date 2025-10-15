Alcalá de Henares celebra o maior Mercado Cervantino da Europa

A cidade espanhola de Alcalá de Henares viveu dias de celebração com o Mercado Cervantino, uma das maiores feiras temáticas da Europa. O evento, reconhecido como Fiesta de Interés Turístico Nacional, conta com cerca de 400 expositores, dezenas de companhias artísticas e uma programação cultural intensa que transforma a terra natal de Miguel de Cervantes num cenário histórico e sensorial.



Um evento que se tornou símbolo cultural da cidade



O Mercado Cervantino teve início de forma modesta e, ao longo dos anos, conquistou relevância até se tornar o ponto alto da Semana Cervantina. A celebração presta homenagem ao autor de Dom Quixote e transforma Alcalá de Henares num palco de recriação histórica, com artesanato, música, gastronomia e espetáculos ao ar livre.



Atualmente, o evento reúne mais de 30 companhias e quase 400 apresentações ao longo de uma semana. Visitantes de diferentes partes do mundo participam das atividades que resgatam o imaginário do século XVII, recriando a atmosfera da Espanha de Cervantes.