April Ivy marca um retorno cheio de atitude
‘Ficavas Bem Melhor’ é, nas palavras de April, “o início de uma viagem muito bonita”
Depois de um período de trabalho nos bastidores, April Ivy volta com força e apresenta o single ‘Ficavas Bem Melhor’. É uma música que mistura atitude, introspecção e sonoridades trabalhadas ao pormenor — o tipo de regresso que confirma que ela vinha a preparar tudo com calma e intenção.
Um retorno pensado, não precipitado
April não desapareceu: esteve a criar. Em vez de lançar por lançar, passou meses no estúdio a experimentar timbres, ritmos e letras. O resultado é uma faixa que, segundo ela, está entre as favoritas que compôs recentemente. Essa preparação faz-se notar na produção cuidada e na confiança com que interpreta cada frase.
Produção e colaborações
A produção tem assinatura de Filipe Survival, que tem sido o diretor musical com quem April diz se sentir mais confortável em estúdio.
O featuring de Deezy surgiu de maneira orgânica: um amigo em comum, Jimmy P, sugeriu o nome e tratou da ponte. A colaboração acabou acontecendo mesmo sem um relacionamento prévio entre os artistas — um exemplo de como boas ideias e boas pessoas se encontram quando a música faz sentido.
Da letra ao sentimento: como nasceu ‘Ficavas Bem Melhor’
A canção começou no presente: a primeira ideia foi ‘Tu ficas bem melhor’. No entanto, April sentiu que a métrica e a sonoridade não encaixavam como queria, por isso fez uma transição para o passado até encontrar o tom certo. Esse processo mostra que escrever uma frase não é suficiente; é preciso deixá-la respirar até soar verdadeira.
O tema gira em torno de uma relação intensa, com uma mistura de desejo e observação frontal. Há atitude nas declarações e delicadeza nos momentos de pausa — um equilíbrio que sustenta toda a música.
Videoclipe: natureza e praia
O vídeo foi filmado na Praia da Ursa, em Sintra, um cenário que parece quase natural para April. Apesar da impressão de proximidade entre os intérpretes, eles não filmaram juntos: as cenas foram gravadas em dias diferentes e combinadas para criar a ilusão de simultaneidade.
Gravar na praia trouxe desafios logísticos — acesso difícil e vento — mas também devolveu um resultado visual autêntico e cinematográfico. O final do verão ajudou a compor uma paleta visual que acompanha a energia da faixa.
Português versus inglês: duas vozes, uma artista
April admite que canta de forma mais natural em inglês, o que pode surpreender por ela ser portuguesa. Ainda assim, compor em português foi um desafio que ela aceitou aos poucos. Trabalhar a escrever para outros artistas foi uma passagem importante: ao descobrir que conseguia construir canções para outras vozes, ganhou confiança para assumir letras na sua própria língua.
O dia do lançamento: ansiedade e alívio
Lançar uma música é também libertar algo que se guarda com carinho. April descreve esse ato com franqueza: sentiu ansiedade e até privação de sono — “Não dormi três dias” — porque a música deixa de ser só dela. Promover a canção nas semanas anteriores ajudou a perceber o feedback e a atenuar um pouco essa expectativa.
O retorno tem sido positivo. Nas redes sociais, fãs já usam a faixa em vídeos e comparações com a energia de ‘Be Ok’ surgiram, mostrando como um novo som pode reavivar referências anteriores sem cair em fórmulas repetidas.
‘Ficavas Bem Melhor’ não é um lançamento isolado. É, nas palavras de April, “o início de uma viagem muito bonita”. Não se trata de um single drop; é o prenúncio de mais música, um caminho que agora começa a ser trilhado publicamente.
