April Ivy marca um retorno cheio de atitude

Depois de um período de trabalho nos bastidores, April Ivy volta com força e apresenta o single ‘Ficavas Bem Melhor’. É uma música que mistura atitude, introspecção e sonoridades trabalhadas ao pormenor — o tipo de regresso que confirma que ela vinha a preparar tudo com calma e intenção.



Um retorno pensado, não precipitado



April não desapareceu: esteve a criar. Em vez de lançar por lançar, passou meses no estúdio a experimentar timbres, ritmos e letras. O resultado é uma faixa que, segundo ela, está entre as favoritas que compôs recentemente. Essa preparação faz-se notar na produção cuidada e na confiança com que interpreta cada frase.



Produção e colaborações



A produção tem assinatura de Filipe Survival, que tem sido o diretor musical com quem April diz se sentir mais confortável em estúdio.



O featuring de Deezy surgiu de maneira orgânica: um amigo em comum, Jimmy P, sugeriu o nome e tratou da ponte. A colaboração acabou acontecendo mesmo sem um relacionamento prévio entre os artistas — um exemplo de como boas ideias e boas pessoas se encontram quando a música faz sentido.



Da letra ao sentimento: como nasceu ‘Ficavas Bem Melhor’



A canção começou no presente: a primeira ideia foi ‘Tu ficas bem melhor’. No entanto, April sentiu que a métrica e a sonoridade não encaixavam como queria, por isso fez uma transição para o passado até encontrar o tom certo. Esse processo mostra que escrever uma frase não é suficiente; é preciso deixá-la respirar até soar verdadeira.



O tema gira em torno de uma relação intensa, com uma mistura de desejo e observação frontal. Há atitude nas declarações e delicadeza nos momentos de pausa — um equilíbrio que sustenta toda a música.



Videoclipe: natureza e praia



O vídeo foi filmado na Praia da Ursa, em Sintra, um cenário que parece quase natural para April. Apesar da impressão de proximidade entre os intérpretes, eles não filmaram juntos: as cenas foram gravadas em dias diferentes e combinadas para criar a ilusão de simultaneidade.



Gravar na praia trouxe desafios logísticos — acesso difícil e vento — mas também devolveu um resultado visual autêntico e cinematográfico. O final do verão ajudou a compor uma paleta visual que acompanha a energia da faixa.



Português versus inglês: duas vozes, uma artista



April admite que canta de forma mais natural em inglês, o que pode surpreender por ela ser portuguesa. Ainda assim, compor em português foi um desafio que ela aceitou aos poucos. Trabalhar a escrever para outros artistas foi uma passagem importante: ao descobrir que conseguia construir canções para outras vozes, ganhou confiança para assumir letras na sua própria língua.



O dia do lançamento: ansiedade e alívio



Lançar uma música é também libertar algo que se guarda com carinho. April descreve esse ato com franqueza: sentiu ansiedade e até privação de sono — “Não dormi três dias” — porque a música deixa de ser só dela. Promover a canção nas semanas anteriores ajudou a perceber o feedback e a atenuar um pouco essa expectativa.



O retorno tem sido positivo. Nas redes sociais, fãs já usam a faixa em vídeos e comparações com a energia de ‘Be Ok’ surgiram, mostrando como um novo som pode reavivar referências anteriores sem cair em fórmulas repetidas.



‘Ficavas Bem Melhor’ não é um lançamento isolado. É, nas palavras de April, “o início de uma viagem muito bonita”. Não se trata de um single drop; é o prenúncio de mais música, um caminho que agora começa a ser trilhado publicamente.