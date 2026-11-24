Estivemos à conversa com April Ivy para conhecer melhor a história e o percurso de uma artista que encontrou na criatividade e na expressão artística uma forma de construir a sua identidade. Tudo começou ainda na infância, aos 8 anos, quando deu os primeiros passos no mundo artístico como dobradora de filmes da Disney. Uma experiência que marcou o início da sua ligação à arte e à música. Mais tarde, criou a sua primeira banda, ‘Flames on Fire’, ao lado de amigos da escola, dando início a uma jornada musical que continua a evoluir. Venha descobrir mais sobre a carreira, as inspirações e os momentos marcantes de April Ivy!