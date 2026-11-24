‘Bilheteira’: recordes, super-heróis e grandes estreias
Esta semana, a roda da ‘Bilheteira’ traz recordes de bilheteira, novidades do universo Marvel e duas grandes estreias de dezembro.
Mais uma ‘Bilheteira’, mais algumas curiosidades do mundo artístico! A roda gira e, desta vez, calhou a ‘Bateu Records’! ‘Endgame’ recupera o recorde mundial de bilheteira, enquanto ‘Spider-Man: Brand New Day’ ultrapassa os 2,5 mil milhões de dólares em receitas. Na próxima rodada, temos ‘Cinema do Futuro’, com novidades que prometem surpreender os fãs. ‘Vingadores: Doomsday’ estreia a 16 de dezembro e conta com o regresso de Robert Downey Jr., desta vez no papel de vilão. Já no dia 17 de dezembro, chega aos cinemas ‘Duna: Parte 3’. E por esta semana é tudo! Fique atento, porque na próxima semana há mais novidades na ‘Bilheteira’!
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