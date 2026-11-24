Trazem o Alentejo na voz e são uma excelente companhia para uma viagem sem regresso! ‘Os Descendentes’ são uma das novas apostas da música portuguesa. O trio, natural do Baixo Alentejo, escolheu o nome da banda em homenagem à herança musical das suas famílias. O cante alentejano marcou os primeiros passos do grupo e continua a inspirar a sua identidade musical. Venha conhecer melhor estes novos músicos que têm conquistado o público português e descobrir a história por detrás da sua música.