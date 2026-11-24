Quatro décadas depois, há coisas que continuam a bater ao ritmo de um tambor! Gilmar Bolla 8 celebra 40 anos de carreira e está em Portugal para uma digressão especial. Natural de Pernambuco, no Brasil, é percussionista, cantor e compositor, e encontra nos instrumentos ancestrais uma fonte de inspiração para as suas composições. A digressão inclui concertos, oficinas, palestras e sessões de cinema, numa viagem que dá a conhecer a música e as raízes culturais deste artista. Acompanhe tudo sobre Gilmar Bolla 8 e descubra a história de quem faz da música uma expressão de identidade e tradição.