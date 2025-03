Banda ‘Tranquiliza’ lança novo single com Madalena Lisboa

A banda ‘Tranquiliza’, originária de Elvas, cidade localizada na região do Alentejo, em Portugal, acabou de lançar mais um single, desta vez em colaboração com a cantora Madalena Lisboa.

“Quando a Saudade Bate” explora temas de introspecção e saudade, combinando um ambiente sonoro envolvente com um videoclipe bem pessoa.

‘Tranquiliza’ é formada por Márcio Gago, João Brinquete, Vladlen Grigorovschi e João Carriço.

Este lançamento sucede uma série de trabalhos que têm consolidado a presença dos artistas no panorama musical nacional.

Outras faixas conhecidas do grupo são “Não” (2021) e os singles “Mudar o Tempo” (2022), “Vem” (2023) e “Movimento” (2023).

Para celebrar o lançamento do single, os’ Tranquiliza’ se apresentaram em um show no Cineteatro Municipal de Elvas, contando, é claro, com Madalena Lisboa como convidada especial.