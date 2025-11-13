Bazar Diplomático celebra 40 anos de solidariedade em Lisboa

O Bazar Diplomático comemora quatro décadas de existência, reafirmando-se como um dos eventos mais emblemáticos de Lisboa. O encontro anual reúne embaixadas, instituições e voluntários num gesto coletivo de solidariedade internacional, promovendo a diversidade cultural e o apoio a causas sociais.



Origem e história de um movimento solidário



A iniciativa nasceu no início dos anos 1980, idealizada por Manuela Eanes e adaptada por um grupo de mulheres diplomatas em Portugal. À época, a associação era composta principalmente por esposas de diplomatas e chamava-se Associação das Mulheres dos Diplomatas Portugueses. Com o tempo, evoluiu para a atual Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses, mantendo o propósito de angariar fundos para instituições de solidariedade.



A presença de figuras como Manuela Eanes, esposa do então Presidente da República, impulsionou o crescimento do projeto, que se consolidou como uma tradição anual da capital. Desde então, o Bazar Diplomático distribui o valor arrecadado para diversas entidades, sempre com transparência e foco em necessidades sociais urgentes.



Um mercado de culturas e sabores



Mais do que um evento beneficente, o bazar é descrito como “um mapa do mundo em miniatura”. Quem o visita encontra representações de cinco continentes, com bancas que exibem artesanato tradicional, joias, têxteis, artigos de design e produtos típicos de dezenas de países.



Celebração dos 40 anos



A edição comemorativa traz um leque diversificado de experiências. Além da venda de produtos artesanais e gourmet, o evento oferece espaços para refeições, apresentações culturais e atividades temáticas. Muitos visitantes aproveitam o bazar para fazer as compras de Natal com propósito — cada aquisição contribui diretamente para as instituições apoiadas.



De acordo com a organização, esta edição reforça o compromisso com a inclusão de culturas e a representatividade dos continentes. A ideia é proporcionar ao público uma imersão multicultural, onde é possível almoçar, conviver e descobrir tradições únicas sem sair de Lisboa.