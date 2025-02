Beatriz Rosário no ‘Palco’

Beatriz Rosário é uma cantora portuguesa, que nasceu em Coimbra e desde criança que a sua paixão é cantar, especialmente fado. Aos 21 anos, mudou-se para Lisboa e criou a sua identidade musical, sendo hoje uma das maiores promessas do fado. ‘Alfa’ é o álbum de estreia de Beatriz, um disco autobiográfico que remete para o fado e a pop, um casamento entre tradição e inovação. Este é um álbum que alarga fronteiras e expande-se por novos territórios, revelando as viagens de comboio entre Coimbra e Lisboa, assim como as viagens interiores da cantora. ‘Coimbra tem + mais encanto’, ‘Madalena’, ‘Voa’ e ‘Raspão’ são algumas das músicas possíveis de ouvir no álbum. Em 2022 teve o seu concerto de estreia, quando lançou o seu primeiro EP, ‘Rosário’.