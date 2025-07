BELLI: a jornada de uma artista autêntica

Conheça a história inspiradora de BELLI, uma artista que traz uma identidade única, combinando brasilidade, dança e seu estilo próprio. Desde criança, sua trajetória é marcada pela coragem de seguir seus sonhos e de se envolver profundamente em cada passo de seu crescimento artístico. Nesta entrevista para o programa ‘Palco’, ela nos conta sobre seu primeiro projeto autoral, suas colaborações internacionais e os desafios e aprendizados que transformaram sua carreira.



O início da jornada: de Florianópolis a São Paulo



Aos 11 anos, BELLI tomou uma decisão importante que mudaria sua vida: sair de Florianópolis e ir para São Paulo para perseguir seu sonho artístico. Ela começou sua carreira muito cedo, aos oito anos, participando de trilhas sonoras e músicas em novelas infantis. Com o apoio integral da família, a mudança para São Paulo foi um passo natural para que pudesse se dedicar integralmente ao meio artístico.



O álbum ‘Versus’



O álbum ‘Versus’ marca a primeira experiência autoral de BELLI, um projeto que ela define como o maior aprendizado de sua vida. Antes, por começar muito jovem, ela não se envolvia diretamente nos processos criativos, como composição e produção. Porém, em ‘Versus’, BELLI participou de todas as etapas, escrevendo todas as músicas com seu toque pessoal.



Este envolvimento total não só trouxe autenticidade ao álbum, mas também a permitiu crescer como artista. Ela descreve a divulgação do álbum como uma experiência incrível, que a conectou ainda mais com seu público e com sua própria expressão musical.



Colaboração internacional: o encontro com MC Daniel e Neo



Uma das histórias mais marcantes da carreira de BELLI foi o feat com MC Daniel e o rapper Neo, um momento que surgiu quase que por acaso. Durante um show do Neo em São Paulo, BELLI encontrou Daniel e, de forma espontânea, mostrou a eles uma música no celular, convidando-os para participar.



"Dei a cara a tapa mesmo e eles gostaram e toparam na mesma hora. Foi a maior prova viva de que sonhos se realizam para mim." - BELLI



Este encontro inesperado rapidamente levou à gravação do videoclipe, consolidando uma colaboração que quebra barreiras culturais e linguísticas.



Incorporando o Português na Música



Um detalhe especial dessa colaboração foi a inclusão da palavra “saudade” na letra, ensinada por BELLI e sua equipe ao rapper Neo. Eles acreditavam que essa palavra, tão emblemática da língua portuguesa, agregaria emoção e autenticidade ao projeto.



Neo não só aprendeu a pronunciar a palavra, como também entendeu seu significado, mostrando respeito e carinho pelo idioma e pela cultura brasileira.



Impactos e mudanças na vida de BELLI



Desde o lançamento do projeto, a vida de BELLI mudou profundamente. Ela destaca que nunca teve um projeto tão grandioso em sua carreira e reconhece que essa colaboração abriu muitas portas — não só para ela, mas também para MC Daniel e Neo.



O objetivo foi ultrapassar barreiras de idiomas, culturas e gerações, criando uma ponte entre diferentes públicos e estilos musicais. BELLI ressalta a importância de artistas como Anitta que já começaram a abrir esse caminho para colaborações internacionais, e celebra o fato de que eles conseguiram fazer história juntos.



Novos desafios e explorações musicais



Com o sucesso de ‘Versus’ e da colaboração com MC Daniel e Neo, BELLI já está preparando seu próximo álbum, que promete ser completamente diferente do anterior. Ela planeja explorar ainda mais a diversidade musical, incluindo influências brasileiras, portuguesas e internacionais.



O desejo é continuar desbravando novos territórios musicais, surpreendendo seus fãs e expandindo sua carreira globalmente.



A coragem de “dar a cara a tapa”



Um dos maiores aprendizados que BELLI compartilha é a importância de enfrentar o medo e assumir riscos para alcançar a felicidade e o sucesso. Ela incentiva outros artistas e pessoas a se arriscarem, a não terem vergonha e a acreditarem em seus sonhos.



"Entre o medo de viver e o risco de ser feliz, eu escolho o risco de ser feliz com certeza." - BELLI



Essa filosofia de vida foi crucial para que sua carreira mudasse da noite para o dia, mostrando que coragem e autenticidade são ingredientes fundamentais para o sucesso.