Brienne Keller lança álbum intimista nascido durante a quarentena
A atriz e cantora Brienne Keller anuncia o lançamento do seu primeiro álbum, um projeto íntimo e pessoal escrito durante a quarentena, em parceria com Afonso Lagarto. O trabalho reúne canções sobre a infância, a maternidade e a vida artística, e será acompanhado por um single e apresentações ao vivo, em data a anunciar.
Álbum: origem, colaboração e temas
O álbum de Brienne é descrito por ela como um “pequeno filho”. A gestação criativa começou há cinco anos e ganhou forma durante o período de parada forçada da quarentena, quando a rotina mais desacelerada permitiu que as ideias fluíssem de forma espontânea. Com produção e coautoria de Afonso Lagarto, o disco privilegia um universo intimista e autobiográfico.
As canções exploram momentos pessoais, como memórias da infância, a experiência recente da maternidade e reflexões sobre o que significa ser artista e mulher na atualidade. Keller assume a vulnerabilidade de cantar letras da sua autoria, algo que contrasta com o trabalho enquanto atriz, onde interpreta personagens escritas por outros. Segundo a própria, a música permite pensar menos e sentir mais, entregando-se ao momento sem roteiro.
Planos de divulgação: singles, videoclipes e concertos
Para além do álbum, está prevista a edição de um single que antecederá o lançamento oficial. A artista revela ainda a intenção de produzir vários videoclipes ao longo do ano e prepara um concerto. Brienne e a sua equipe mantêm-se focadas em levar este projeto ao público através de atuações ao vivo e novas criações nos próximos meses.
Entre a carreira na televisão e os palcos da música, Brienne Keller aposta no equilíbrio entre trabalho e descanso, valorizando os momentos simples que alimentam o processo criativo. O álbum surge, nas suas palavras, como um compartilhamento sincero, pensado para criar uma ligação emocional com quem o escutar.
Últimas
Scardinni fala sobre a nova fase da carreira autoral
A experiência de tocar em grandes palcos marcou a sua carreira e consolidou o desejo de ir além
Inês Sousa lança ‘Mikado’, o seu primeiro álbum a solo
Uma das músicas de destaque, ‘Guerra Fria’, ganhou um videoclipe inesperado e marcante
Chef José Avillez revela a essência da cozinha portuguesa: tradição, sabor e memória
Para o chef José Avillez, cozinhar é cuidar
Geandson Rios, vocalista do Djavú, leva ‘tecnobrega’ a Portugal em nova turnê
Entre os muitos sucessos da banda, destaca-se ‘Me Libera’, que continua a ser cantada por multidões e a representar a identidade musical do grupo
Daniela Soares fala sobre lançamento de EP íntimo
O novo EP começou a tomar forma ao longo do último ano, mas traz na essência histórias vividas nos dois anos anteriores
Celso Kamura leva a beleza brasileira para Portugal
Mais do que técnica, Kamura enfatiza um propósito: democratizar a beleza
Pipa Brasey fala sobre espetáculo que revive a história da bossa nova
Veja a entrevista ao ‘Palco’ da TV RECORD