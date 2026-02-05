Brienne Keller lança álbum intimista nascido durante a quarentena

A atriz e cantora Brienne Keller anuncia o lançamento do seu primeiro álbum, um projeto íntimo e pessoal escrito durante a quarentena, em parceria com Afonso Lagarto. O trabalho reúne canções sobre a infância, a maternidade e a vida artística, e será acompanhado por um single e apresentações ao vivo, em data a anunciar.





Álbum: origem, colaboração e temas

Planos de divulgação: singles, videoclipes e concertos

O álbum de Brienne é descrito por ela como um “pequeno filho”. A gestação criativa começou há cinco anos e ganhou forma durante o período de parada forçada da quarentena, quando a rotina mais desacelerada permitiu que as ideias fluíssem de forma espontânea. Com produção e coautoria de Afonso Lagarto, o disco privilegia um universo intimista e autobiográfico.As canções exploram momentos pessoais, como memórias da infância, a experiência recente da maternidade e reflexões sobre o que significa ser artista e mulher na atualidade. Keller assume a vulnerabilidade de cantar letras da sua autoria, algo que contrasta com o trabalho enquanto atriz, onde interpreta personagens escritas por outros. Segundo a própria, a música permite pensar menos e sentir mais, entregando-se ao momento sem roteiro.Para além do álbum, está prevista a edição de um single que antecederá o lançamento oficial. A artista revela ainda a intenção de produzir vários videoclipes ao longo do ano e prepara um concerto. Brienne e a sua equipe mantêm-se focadas em levar este projeto ao público através de atuações ao vivo e novas criações nos próximos meses.Entre a carreira na televisão e os palcos da música, Brienne Keller aposta no equilíbrio entre trabalho e descanso, valorizando os momentos simples que alimentam o processo criativo. O álbum surge, nas suas palavras, como um compartilhamento sincero, pensado para criar uma ligação emocional com quem o escutar.