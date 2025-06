Calema: a celebração histórica de 15 anos no maior estádio português

O Estádio da Luz, conhecido pelo seu papel emblemático no futebol português, abriu as suas portas para um evento muito especial e histórico: o primeiro show de artistas lusófonos neste palco grandioso. Este momento único foi marcado pela celebração dos 15 anos de carreira do duo Calema, que, com muita emoção e gratidão, subiu ao palco para criar uma experiência inesquecível para os seus fãs e para a música.



A importância dos fãs na jornada do Calema



Antes do show, houve um encontro íntimo com os fãs, onde se destacou a importância da ligação entre artistas e público. As fãs presentes, que acompanham o Calema desde as primeiras apresentações, expressaram o quanto valorizam a proximidade e a oportunidade de viver este momento num ambiente mais reservado. Uma delas recordou o primeiro show em Luxemburgo, em 2019, um presente de aniversário que marcou o início de uma ligação forte e contínua.



O significado de tocar no Estádio da Luz



Para o Calema, atuar no maior estádio português não é apenas um marco pessoal, mas uma conquista significativa para a música em língua portuguesa. É a prova de que, independentemente das origens, com verdade, trabalho árduo e paixão, os objetivos podem ser alcançados.



"É uma conquista enorme, é mostrar que, independentemente da onde a gente venha, se fazemos as coisas com verdade e trabalhamos bastante, conseguimos atingir os objetivos." - Fradique Mendes



Este feito é ainda mais especial por ser o primeiro show em língua portuguesa neste estádio. O Calema reconhece o papel fundamental do público, da família e dos artistas que vieram antes, que lutaram para abrir portas e possibilitar momentos como este.



Memórias e expectativas para o show



Quando questionado sobre o que diria ao seu ‘eu’ mais jovem, António Mendes, uma das vozes do Calema, compartilhou uma mensagem simples e poderosa:



"Continua a ir pescar, continua a ir jogar bola na praia e continua a ouvir o coração dele." - António Mendes