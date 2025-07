Carolina de Deus transforma dores em força através da música

A cantora Carolina de Deus tem conquistado espaço na música portuguesa com letras que refletem vivências pessoais e emocionais. Com apenas dois álbuns lançados, a artista tornou-se uma voz relevante ao abordar temas como saúde mental, amadurecimento e confiança. A sua trajetória começou cedo, ainda na adolescência, e hoje é marcada pela autenticidade e sensibilidade.



Início precoce e uma relação íntima com a música



Carolina iniciou sua jornada musical aos 14 anos como vocalista e pianista da banda Black Roses. Essa fase da vida, repleta de experiências marcantes, foi fundamental para moldar sua identidade artística. Na época, Carolina encarava o palco com nervosismo, mas hoje reconhece o quanto evoluiu emocionalmente.



A cantora revela que a música sempre foi mais do que uma paixão:



"A música tem-me feito crescer muito, tem-me feito também ultrapassar muita coisa e hoje em dia acho que é a grande razão pela qual eu sinto-me tão bem." - Carolina de Deus



Música como instrumento de cura e empatia



A artista afirma que utiliza a música como uma forma de desabafo e transformação. Os temas que escolhe para suas canções — entre eles, saúde mental e dores do crescimento — espelham momentos da sua vida e inquietações internas.



Essa abordagem sincera cria uma conexão genuína com o público. Carolina valoriza as mensagens que recebe nas redes sociais e os encontros com fãs nos concertos, onde frequentemente escuta relatos emocionados de pessoas que se sentem acolhidas pelas suas músicas.



"Eu deixo de me sentir sozinha, se a música me tiver ajudado de alguma maneira, e acho que a pessoa também se deixa de sentir sozinha." - Carolina de Deus



‘Dores de Crescimento’: o reflexo de quem amadurece



O primeiro álbum, ‘Dores de Crescimento’, lançado em 2023, serviu como uma catarse emocional. Com letras que exploram dificuldades típicas da juventude e do amadurecimento, o disco apresenta uma Carolina mais frágil, mas determinada a dar sentido às experiências difíceis. Para a cantora, as “dores” abordadas são partes inevitáveis do percurso de qualquer pessoa.



Nova fase: mais confiante, mas igualmente sensível



No segundo álbum, Carolina mostra uma faceta mais segura e consciente. O disco mantêm o foco em temas sensíveis como saúde mental e fragilidade emocional, mas traz uma artista que já sabe os seus limites e valores. Algumas faixas continuam difíceis de interpretar ao vivo, devido à carga emocional envolvida, mas outras representam superações claras.



O single ‘Depois do Bocado’ é um exemplo dessa evolução. A canção mostra uma mulher que reconhece as dores, mas que escolhe seguir em frente com firmeza.



"Esta música mostra uma Carolina que sofre mas que sabe o que vale e sabe que não é para sofrer mais." - Carolina de Deus



Influências e amadurecimento artístico



Criada num ambiente musical rico, Carolina foi influenciada por artistas como Elis Regina, Caetano Veloso, José Cid e Rita Lee — referências trazidas pelos pais. A vontade de cantar surgiu por influência da irmã mais velha, tornando o seu caminho natural e orgânico.