Casting de ‘Grease’ em Lisboa atrai multidão de talentos

O musical ‘Grease’, produzido pela Yellow Star Company, está em fase de seleção de elenco e atraiu dezenas de candidatos ao Parque Mayer e ao Capitólio, em Lisboa. A energia vibrante dos participantes reflete a expectativa de integrar uma das produções mais emblemáticas do teatro musical.



Casting em Lisboa atrai jovens talentos



O cenário é a Califórnia dos anos 50, onde Danny e Sandy, os protagonistas de ‘Grease’, vivem um romance inesquecível. Mas quem serão os próximos atores a dar vida a esses icônicos personagens? A resposta está no processo de seleção da Yellow Star Company, que está movimentando o teatro português.



Os candidatos, inspirados pelo clássico cinematográfico, chegaram com entusiasmo, preparados para mostrar seus talentos em música, atuação e dança. “O filme é uma grande inspiração para mim, e quando surgiu a oportunidade, decidi tentar a sorte”, contou um dos jovens aspirantes, que apresentou uma canção do musical e um monólogo escolhido por ele.



A emoção de estar no palco



Para muitos participantes, estar no palco é a maior recompensa. “Não importa o espetáculo, o importante é poder entregar a minha energia e a minha arte para o público”, declarou uma das candidatas. A diretora artística Raila também compartilhou sua alegria com a grande adesão: “É um ótimo sinal ver tantos talentos de Lisboa e de Portugal presentes”.



A equipe da Yellow Star Company destacou que, embora o casting seja voltado para ‘Grease’, todos os registros feitos durante o processo serão aproveitados em outros projetos da companhia. “É sempre emocionante ver jovens perseguindo seus sonhos e buscando um espaço no teatro musical”, destacou Raila.



Estreia prevista para o final do ano



Com estreia marcada para outubro e novembro, o espetáculo promete ser arrebatador, com músicas e coreografias que atravessam gerações. A expectativa é alta, tanto para os candidatos quanto para o público, que aguarda ansiosamente pela seleção final e pela estreia do musical.