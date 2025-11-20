Cerâmica artesanal em Lisboa: nova coleção de Eva Lé

A ceramista Eva Lé apresenta uma nova coleção de cerâmica artesanal em Lisboa, inspirada na terra e nos tons terrosos, em que o barro vermelho cru ganha destaque ao lado de vidrados elegantes. No seu ateliê, a artista cria, ensina e promove workshops que aproximam o público do fazer manual e do universo da cerâmica contemporânea.



Coleção enraizada em tons terrosos



Nesta fase, Eva Lé descreve o próprio trabalho como um retorno à origem, uma aproximação mais direta à terra. Pela primeira vez, a cerâmica artesanal da artista explora de forma intensa o barro vermelho, realçando a cor natural do material e a sua textura mais rústica.



Para equilibrar esse carácter cru, a ceramista combina o barro vermelho com vidrados brancos e brilhantes, que conferem um toque de sofisticação e leveza às peças. O contraste entre o áspero e o polido, entre o mate e o brilho, torna-se a marca desta nova coleção, em que cada peça parece nascer de um diálogo entre a natureza e a mão humana.



Segundo Eva Lé, a intenção estética é “cortar” os tons terrosos com detalhes de brilho e acabamento cerâmico mais delicado, criando um jogo visual que foge do óbvio. O resultado são objetos decorativos e utilitários que se destacam em casas contemporâneas, mas que mantêm um forte vínculo com a matéria-prima de origem.



O foco da artista é simples e direto: levar beleza e alegria ao cotidiano. A cerâmica artesanal de Eva Lé pretende ocupar mesas, prateleiras e paredes, viajando de Lisboa para casas em diferentes partes do mundo, sem perder a identidade enraizada no barro e na manualidade.