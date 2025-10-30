Com 12 anos, Lorenzo Ventura estreia em ‘Paulo, o Apóstolo’

Aos 12 anos, Lorenzo Ventura cresce como ator e ganha destaque ao integrar o elenco da novela ‘Paulo, o apóstolo’, da TV RECORD. Natural de uma família que o incentivou desde cedo, o jovem intérprete conta como começou na profissão, relembra o momento em que recebeu o convite e descreve seu personagem: um garoto de família unida, perseguido, mas resistente graças ao afeto dos seus.



Lorenzo diz que a vontade de representar surgiu cedo. “Sempre, desde pequeno, gostava muito de fingir que eu era personagem, de imaginar as coisas”, recorda. O impulso inicial veio de casa. A mãe percebeu o interesse, perguntou se ele queria seguir a carreira e, a partir daí, o caminho ganhou forma. Vieram peças teatrais, curtas-metragens, webseries e até um musical, um conjunto de experiências que, para a idade, já configura um percurso consistente.



Apoio que vira combustível



Segundo o jovem, o apoio familiar é decisivo para enfrentar rotina, testes e novidades. Entre nervosismo e expectativa, a recepção no set ajudou. “A produção me acolheu muito bem. Aí eu fiquei tranquilo na hora”, conta, citando o ambiente colaborativo e o cuidado da equipe como fatores para se sentir seguro e confiante. Para ele, essa base emocionou e motivou, reforçando que a formação de um ator mirim passa tanto pelo treino quanto pela qualidade das relações no trabalho.



Convite inesperado e papel na novela



O convite para ‘Paulo, o Apóstolo’ chegou num cenário improvável: “Eu estava no zoológico tirando fotos quando meu empresário ligou”, lembra. A notícia virou celebração imediata com a família. Na trama bíblica da TV RECORD, Lorenzo interpreta um menino de família feliz e unida que, apesar de sofrer perseguições, sustenta a esperança graças ao carinho dos seus. O arco pede presença cênica e sensibilidade, qualidades que ele diz construir a partir das vivências e orientações no set.



O ator mira a continuidade do aprendizado, alternando estudos e novas oportunidades em novela bíblica, palco e tela.