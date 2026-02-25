Conheça a nova boyband portuguesa, S7ven

Três amigos, uma identidade pop e uma ambição clara: marcar o cenário musical português. Os S7ven apresentam-se como uma nova boyband que cruza músicas românticas com temas mais dançáveis, apostando numa fórmula onde a amizade e a sintonia em palco são tão importantes como as canções. Depois de lançarem ‘Madrugada’ e ‘Fica Mais Um Bocado’, o trio garante que 2026 vai trazer mais músicas e surpresas.





Uma ideia entre amigos que virou projeto

“Quase irmãos” dentro e fora do palco

Mais lançamentos e “surpresas” prometidas para 2026

A história dos S7ven começou de forma espontânea: uma conversa entre amigos durante uma festa num restaurante acabou por se transformar num plano concreto. A meta estava definida desde o início — criar uma boyband com três elementos que funcionassem como uma unidade, com um espírito de grupo acima de qualquer protagonismo individual.E apesar de o nome sugerir um número maior, a explicação é simples: Seven representa a soma do trio com os músicos que os acompanham, reforçando a ideia de que o projeto não se limita a quem está à frente do microfone. Para a banda, todos contam para construir a mesma identidade.Mais do que uma parceria musical, os S7ven descrevem-se como uma amizade forte, “quase de irmãos”, sustentada por um objetivo comum: remar na mesma direção e levar o projeto cada vez mais longe. Essa ligação, garantem, sente-se também em palco — na energia, na boa disposição e na forma como se complementam durante as atuações.‘Madrugada’ abriu caminho. ‘Fica Mais Um Bocado’ mostrou o lado emocional O primeiro single, ‘Madrugada’, nasce de experiências pessoais e memórias de amores antigos, numa canção pop de impacto imediato. O primeiro videoclipe, gravado sob um sol intenso, serviu como um “batismo” para o grupo: uma experiência que reforçou a dinâmica entre os três e deu o impulso inicial ao projeto.Depois chegou ‘Fica Mais Um Bocado’, uma música romântica marcada pela saudade e pela reconciliação, revelando uma faceta mais emocional dos S7ven. A intenção, explicam, é manter a base pop, mas alternar entre músicas mexidas e baladas, explorando diferentes dinâmicas e sentimentos.Com várias faixas já gravadas e à espera de edição e divulgação, os S7ven apontam agora baterias a 2026, ano em que prometem novos lançamentos e um reforço da sua presença no panorama musical português. O objetivo passa por consolidar o projeto no pop nacional, oferecendo diversidade sonora sem perder a ligação que os define: a união entre os três e a vontade de crescer como equipe.