Conheça o grupo de teatro infantil Animarte

Veja os bastidores de uma peça de teatro infantil em Portugal que mistura aventura, humor e uma mensagem muito séria: a proteção dos jardins, florestas e espaços verdes. Nesta peça, uma versão divertida e contemporânea do arquétipo de Robin Hood transforma-se no “Robin dos Jardins”, um herói que combate incêndios e ensina crianças e famílias a cuidar do ambiente.



O enredo em poucas palavras



A peça segue as aventuras do Robin dos Jardins, um personagem corajoso cuja missão é apagar incêndios e salvar os espaços verdes. Inspirada livremente na ideia de “roubar aos ricos para dar aos pobres”, aqui o foco é comunitário: com a ajuda dos amigos — especialmente os bombeiros — Robin percorre jardins e florestas para proteger a natureza e as pessoas que dela dependem.



A mensagem ambiental e social



A peça não é apenas entretenimento: traz conselhos práticos e importantes sobre prevenção de incêndios e comportamento cívico. Os atores, entre cenas e entrevistas, deixam recados simples e diretos que qualquer família pode seguir:



- Não deixar lixo no chão — a redução do lixo é essencial para diminuir o risco de fogo.

- Não atirar objetos pela janela do carro — um cigarro ou vidro pode iniciar um incêndio.

- Em caso de emergência em Portugal, ligar para 112 — é o número de emergência a contactar em Portugal.



Transmitir estas mensagens através do teatro facilita a compreensão pelas crianças e incentiva hábitos seguros desde cedo.