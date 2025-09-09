Conheça o ‘Sertanejinho’

Projeto aposta em fusão cultural com o sertanejo



O projeto Sertanejinho apresentou em Portugal a sua primeira música autoral, intitulada ‘Safada’ e o programa ‘Palco’ foi ver de perto essa novidade. A iniciativa marca um passo importante na consolidação do sertanejo no país, unindo brasileiros e portugueses num mesmo palco. O lançamento, acompanhado de coreografia interativa, tem como objetivo aproximar o público europeu de um estilo musical que, até então, circulava sobretudo no Brasil.



Sertanejo atravessa fronteiras



Desde o início, o grupo sentiu que o sertanejo poderia conquistar novas latitudes. A proposta é clara: criar uma ponte cultural entre Portugal e Brasil, valorizando a essência festiva do gênero. Mais do que a melodia, o espetáculo traz proximidade, energia e interação com a plateia.



‘Safada’: identidade e conexão



A necessidade de uma música própria surgiu para fortalecer a identidade do Sertanejinho e gerar um ponto de ligação entre públicos distintos.



A canção ‘Safada’ não é apenas uma novidade no repertório, mas um convite para que os espectadores participem ativamente, cantando e dançando nos concertos, seja em Lisboa, no Porto ou em outras cidades onde o grupo se reúne.



Elenco multicultural



Um dos diferenciais do projeto está na sua composição. Além de artistas brasileiros, o Sertanejinho inclui cantoras e bailarinas portuguesas, formando uma equipa multicultural. Essa mistura tem sido decisiva para conquistar os portugueses e transformar os shows em experiências de compartilhamento.