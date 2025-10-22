Destemido: o vinho que se tornou uma obra de arte em museu

Um vinho com lote exclusivo de 2.025 garrafas concebidas pela escultora Olga Noronha está agora exposto no Museu do Design e da Moda (MUD), em Lisboa. A iniciativa une design, memória familiar e vinicultura, transformando o vinho num objeto artístico que celebra a identidade e o legado do vinho português.



O projeto ‘Destemido’ no MUD



Levar um vinho a um museu pode parecer improvável, mas no caso de ‘Destemido’ a presença faz todo o sentido. Criado por Olga Noronha, o lote foi desenvolvido como uma série, em que cada garrafa assume valor artístico. A artista explica que ver o trabalho exposto no MUD é “como estar num lugar que cheira, sabe e sente a casa”, sublinhando a ligação entre a tradição da Casa Hermelinda Freitas e o universo sensorial do design.



O projeto, de edição limitada, marca também uma nova fase de experimentação estética dentro do setor vitivinícola português, unindo artes plásticas e inovação enológica.



