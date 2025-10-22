Destemido: o vinho que se tornou uma obra de arte em museu
Criação da escultora Olga Noronha transforma garrafa em peça de design exposta em Lisboa
Um vinho com lote exclusivo de 2.025 garrafas concebidas pela escultora Olga Noronha está agora exposto no Museu do Design e da Moda (MUD), em Lisboa. A iniciativa une design, memória familiar e vinicultura, transformando o vinho num objeto artístico que celebra a identidade e o legado do vinho português.
O projeto ‘Destemido’ no MUD
Levar um vinho a um museu pode parecer improvável, mas no caso de ‘Destemido’ a presença faz todo o sentido. Criado por Olga Noronha, o lote foi desenvolvido como uma série, em que cada garrafa assume valor artístico. A artista explica que ver o trabalho exposto no MUD é “como estar num lugar que cheira, sabe e sente a casa”, sublinhando a ligação entre a tradição da Casa Hermelinda Freitas e o universo sensorial do design.
O projeto, de edição limitada, marca também uma nova fase de experimentação estética dentro do setor vitivinícola português, unindo artes plásticas e inovação enológica.
