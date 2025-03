Entrevista com Carolina Martins

Algumas vozes cantam, outras confessam. A entrevistada do ‘Palco’ faz desta confissão a sua arte, compõe sentimentos e dá voz àquilo que é mais invisível. Conheça a cantora portuguesa Carolina Martins, uma artista que transforma suas experiências em músicas que tocam o coração.



O início da trajetória musical



Carolina apresentou-se pela primeira vez em um bar aos cinco anos. Desde pequena, ela já sabia que a música faria parte de sua vida. Ela recorda que, ao ver cantoras ao vivo, sentia uma forte vontade de estar perto delas, de fazer parte daquele universo. "Comecei a cantar em inglês, subi em cima da mesa porque ninguém me via." Experiências que moldam a artista Anos mais tarde, Carolina se mudou para Londres para estudar música e teve a oportunidade de abrir o show da dupla Calema. Essa experiência foi crucial para ela: "Acho que estas experiências ajudam muito a ter estaleca. (…) Já temos de estar prontos quando a oportunidade surge." Atualmente, sua equipe é composta por pessoas que decidem trabalhar com ela, e isso traz novos desafios, desde a logística até a performance. Reflexões sobre o primeiro single O primeiro single de Carolina foi lançado em 2022. Ela reflete sobre a ideia de clichês nas relações modernas, como tirar fotografias de casal em Paris. O videoclipe de ‘Super Mulher’ Um dos destaques da conversa foi o videoclipe da música ‘Super Mulher’, que traz uma mensagem clara sobre o empoderamento feminino. Ela observa que, na indústria das artes, muitas vezes as mulheres sentem-se pressionadas a se comportar de maneira mais masculina. O futuro e o desejo de impactar Aos 17 anos, Carolina sentia uma sede de expressar-se e tornar o mundo um lugar melhor. Agora, anos depois, ela ainda se sente “a borbulhar”. "Sinto que há muitas coisas para fazer, encher as salas, ter o país a conhecer as minhas canções." Carolina sonha em um dia poder ajudar outros artistas, contribuindo para o crescimento da música.