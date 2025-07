Evento em Lisboa reforça combate à violência doméstica

Um evento realizado em Lisboa destacou a urgência de combater a violência doméstica contra mulheres brasileiras no exterior. Reunindo autoridades diplomáticas, representantes da sociedade civil e vítimas, o encontro foi marcado por discursos de sensibilização, lançamento de materiais educativos e reforço de compromissos entre instituições.





A união como resposta à violência

Cartilha e novas parcerias

Campanha Sinal Vermelho: um gesto que salva

Vozes de quem vive a realidade

Em meio a relatos preocupantes sobre o aumento de casos de violência familiar e doméstica, especialmente entre a comunidade brasileira em Portugal, o evento serviu como espaço de acolhimento e mobilização. Organizado com apoio da Embaixada do Brasil em Lisboa, a iniciativa promoveu uma jornada de informação, escuta e articulação social.Segundo o embaixador presente, é essencial tornar visível a ação do Estado brasileiro no enfrentamento da violência contra a mulher — não apenas em território nacional, mas também junto às brasileiras que vivem no exterior. A abertura da sede diplomática para acolher o evento foi apontada como gesto simbólico e prático de apoio à causa.Durante o encontro, foi lançada uma cartilha informativa com orientações básicas sobre o que caracteriza a violência e como pedir ajuda. O material visa educar e sensibilizar mulheres em situação de risco.Outro momento importante foi a assinatura de um termo de adesão pelo consulado brasileiro em Portugal, com o objetivo de estreitar laços com entidades locais. A parceria prevê a participação ativa em campanhas de debate e conscientização, além da integração de acções que visam prevenir e combater agressões.Entre as iniciativas de maior destaque está a campanha Sinal Vermelho, idealizada por Renata Gil, uma das lideranças do evento. A proposta baseia-se num gesto simples feito com a mão — uma forma silenciosa e discreta de pedir ajuda em espaços públicos.Renata defendeu a importância de envolver o governo português, ONGs, empresários e instituições públicas na construção de uma rede de apoio estruturada."Essa rede precisa funcionar de forma prática e acessível, para que as mulheres sintam-se seguras ao denunciar." - Renata Gil, criadora da campanha Sinal VermelhoA atriz e ativista brasileira, Luiza Brunet, deu um depoimento comovente sobre a importância de se reconhecer situações de risco. Ela conta também que sua motivação diária para seguir nessa luta é o desejo de um futuro mais justo para as próximas gerações.