Fabiana Thorres leva pele de bacalhau e a brasilidade à cena internacional

A designer de moda Fabiana Thorres levou ao Paris Fashion Week a coleção ‘Sereia’, que mistura técnicas brasileiras como macramê e renda renascença com inovação sustentável: a pele de bacalhau transformada em material de moda. O trabalho, que une tradição, responsabilidade social e arte, rendeu à estilista um prêmio entregue por uma baronesa da Noruega e abriu portas para uma agenda internacional.





Inovação, tradição e sustentabilidade

O ponto de partida do projeto foi a busca por soluções sustentáveis para resíduos da indústria alimentícia. A pele de bacalhau, normalmente descartada em Portugal, foi reaproveitada e transformada em superfície têxtil — um exemplo prático de economia circular aplicado à moda. Fabiana valoriza também o trabalho manual brasileiro: a coleção integra macramê, rendas e bordados 3D.Mais do que estética, a proposta carrega um compromisso social. Ao promover técnicas artesanais, a designer ajuda a preservar ofícios tradicionais e a gerar renda em comunidades produtoras. A mistura de matéria-prima local, técnicas manuais e inovação material posiciona a coleção como objeto de arte e exemplo de moda com propósito.