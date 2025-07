Festival de música em Cascais mistura fado, funk (e muito mais) com jazz

Até o próximo dia 31 de julho, Cascais (Portugal) tem sido palco de uma fusão musical inesperada neste verão. Com artistas como Ganso, Amaura e Bokor, o festival une fado, eletrônica, funk e jazz num só espaço, em uma celebração vibrante da música contemporânea.





Fusão sonora marca o verão em Cascais

A diversidade musical é a marca registada do festival. Entre os destaques estão a banda Ganso, banda lisboeta conhecida pelo seu som nostálgico:"Nós sempre gostamos de música muito diferente e acabamos por criar algo que foge ao mainstream, com uma pegada melódica própria." - Gonçalo Bicudo, membro da banda GansoCom influências que vão do rock à psicodelia, a banda prepara um concerto “de excelente nível musical”, prometendo uma apresentação única: “Vai ser a única vez que tocaremos assim. Um concerto exclusivo para este festival”, garante Gonçalo.A cantora Amaura, que mistura soul, hip-hop e R&B nas suas composições, também marca presença no evento. Quando questionada sobre quem é no palco, responde de forma direta:"Sou essa mistura toda. Levo tudo isso comigo para o palco." - Amaura, artistaOutro nome que compõe o cartaz do festival é Bokor, que transita entre o jazz e a world music. A artista, habituada a explorar diferentes estilos, vê neste festival uma oportunidade de apresentar versões novas do seu trabalho:"Apesar da minha música não ser exatamente jazz, vou rearranjar canções já lançadas e inéditas com essa linguagem. Estou muito entusiasmada." - Bokor, artista