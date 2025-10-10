Gabi Saiury fala sobre carreira musical e amor pelo estilo boiadeira

Com apenas 20 anos, Gabi Saiury vem conquistando o público com seu carisma e uma sonoridade que une o sertanejo tradicional a influências do pop e do funk. Em entrevista, a artista contou como começou na música ainda criança, o que representa o estilo boiadeira em sua vida e como tem sido a recepção do público português em sua quarta turnê pela Europa.



Raízes musicais e primeiros passos no palco



Desde pequena, Gabi sempre se destacou pela personalidade expansiva e pela paixão pela arte.



"Eu sempre fui muito extrovertida, uma criança que gostava de falar muito. Sempre que tinha oportunidade, estava em alguma apresentação de escola."



A trajetória artística começou aos dois anos, quando ela passou a cantar de forma espontânea em casa. Aos nove, foi selecionada entre três mil meninas para participar do musical ‘Les Misérables’, da Broadway, em São Paulo — mesmo sem ter feito aulas de canto ou teatro.



"Foi uma experiência que mudou tudo. A partir dali, nunca mais parei."



Mistura de estilos: do sertanejo ao pop urbano



Com o tempo, Gabi começou a criar músicas autorais e a gravar vídeos para as redes sociais, o que impulsionou sua carreira digital. Seu repertório, embora tenha o sertanejo como base, dialoga com diversos estilos.



"A gente mistura o agro, que é o sertanejo, com o funk, com o pop, com tudo. Hoje dá para fazer essa fusão de gêneros, e isso é muito legal."



A artista acredita que a liberdade criativa é o que dá força ao seu trabalho.



"Quando a gente entra no estúdio, as ideias vão fluindo, as músicas vão surgindo e, às vezes, aparecem feats com outros cantores de estilos diferentes."



Estilo boiadeira e conexão com o campo



Orgulhosa de suas origens, Gabi diz que o estilo boiadeira é parte essencial de sua identidade.



"Meu avô tem uma fazenda — e ele mexe com gado, boi, vaca. Eu cresci nesse ambiente do interior, dos rodeios, das vaquejadas."



Recentemente, a cantora passou alguns dias no campo e compartilhou momentos com os seguidores, cuidando de bezerrinhos recém-nascidos.



Sucesso e carinho do público português



Gabi está em sua quarta turnê por Portugal e garante que o país já se tornou sua “segunda casa”.



"Eu amo Portugal. Essa tour foi maravilhosa. Adorei o calor e o carinho do pessoal comigo. Todos me receberam e me trataram muito bem."



A cantora destaca que pretende continuar expandindo sua carreira na Europa, mas sem deixar o Brasil de lado.