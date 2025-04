Gisela Mabel é a primeira portuguesa na coletânea do ‘Piano Day’

Gisela Mabel, pianista luso-angolana, se tornou a primeira artista portuguesa a integrar a coletânea oficial do “Piano Day”, uma celebração global dedicada ao piano, idealizada pelo pianista e compositor alemão Nils Frahm.

Este evento anual, que ocorre no 88.º dia do ano – em homenagem às 88 teclas do piano – visa destacar a riqueza da música pianística, reunindo músicos de todo o mundo.

A edição de 2024, que assinala o décimo aniversário do “Piano Day”, conta com a participação de Gisela Mabel, que contribui com uma composição original para o novo álbum da coletânea.

Ao programa ‘Palco’, a pianista contou detalhes do seu histórico na música e da sua carreira.