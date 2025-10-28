Logo R7.com
‘Grease’ estreia com energia e nostalgia

Produção da Yellow Star Company revive os anos 50 em Lisboa

Palco Record|Do R7

A Yellow Star Company estreou, em Lisboa, a sua versão de ‘Grease’ no Capitólio, numa noite vibrante que combinou música ao vivo, coreografias afiadas e romances à moda dos anos 50. Entre aplausos do público e um elenco dedicado, a produção celebrou amizade, rebeldia e transformação pessoal, reafirmando a força atemporal do musical.

Estreia com casa cheia e atmosfera festiva

Do tapete vermelha ao último acorde, a estreia de ‘Grease’ manteve o público em clima de festa. O ambiente evocou o otimismo do pós-guerra e o desejo de viver intensamente. A Yellow Star Company apresentou um conjunto afinado de cantores, bailarinos e atores, resultado de cerca de seis a sete semanas de ensaios intensivos de coreografia e preparação musical — um esforço coletivo visível em cena.

Personagens marcantes

No centro do enredo estão Sandy e Danny, um casal que encarna o confronto entre inocência e rebeldia. A interpretação destacou a dualidade das personagens: Danny, espelho ampliado do “durão” adolescente; Sandy, de pureza inicial que amadurece ao reencontrar o amor. As mudanças que ambos atravessam — um pelo outro e, sobretudo, por si mesmos — sustentam a mensagem de crescimento e compromisso que tornou ‘Grease’ um sucesso perene.

