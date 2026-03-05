Gustavo Machado abre o coração sobre a sua estreia em Portugal

O ator e roteirista Gustavo Machado foi a Portugal para apresentar o seu espetáculo, um evento que combina poemas e canções originais. Aproveitou a ocasião para compartilhar memórias, influências literárias e projetos nas áreas da televisão, cinema e música. Filho de pai português, o artista fala da sua ligação afetiva a Portugal e da procura constante por multiplicar formas de criação.





Raízes portuguesas e o palco como ritmo

Televisão, personagens e novos caminhos musicais

Gustavo descreve a experiência de trazer a sua arte através do oceano como “deliciosa” e particularmente emocionante devido à sua ligação familiar a Portugal. Inspirado por nomes como Fernando Pessoa e pelo intérprete João Villaret, transformou poemas em canções, já tendo passado por Paris antes de chegar a solo português.Sobre as diferentes artes, Gustavo estabelece distinções claras: o teatro é um ato ritual e passageiro, com presença direta junto do público; o cinema preserva momentos para a eternidade através da câmera; e a televisão exige ritmo intenso, com muitas cenas gravadas por dia e grande impacto popular. Cada meio, afirma, tem o seu encanto e os seus desafios.No universo televisivo, Gustavo recorda trabalhos na TV RECORD, como a novela ‘Gênesis’, que marcou o seu regresso às gravações em contexto de pandemia. Destaca ainda personagens exigentes, como o de Irã e o de um senador romano na série ‘Paulo, o Apóstolo’, papéis que pediram nuances entre poder, paixão e ambiguidade moral.Além de representar e escrever — atividade que considera terapêutica — lidera a banda A Baderna Baila e prepara o projeto eletrônico-poético Gente Lírica, com lançamento de um EP previsto e parcerias com Laíze Câmara e Zema Tämatchan.Como conselho aos jovens atores, deixa uma mensagem clara: estudar, fazer teatro e cinema, mas compreender que talento, por si só, não basta. É fundamental perseverar e expandir a criação em múltiplas frentes.