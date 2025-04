Humorista Rafael Ghanem faz sessões lotadas na Europa

O humorista carioca Raphael Ghanem levou à Europa o seu espetáculo de stand up comedy intitulado ‘Se É Que Você Me Entende’. Com apresentações em vários países, entregou ao público uma noite repleta de humor e reflexões sobre o cotidiano.

Neste espetáculo, Raphael recebe histórias de vida e analisa os relacionamentos do seu público, além de causas que ressoam no dia a dia de todos. Durante a apresentação, o humorista proporciona um ponto de vista exagerado e cômico, garantindo uma experiência de entretenimento única e divertida.

Raphael Ghanem, carioca de 34 anos, iniciou a sua trajetória artística aos 14 anos na Academia Nacional de Atores, onde fez cursos de TV, teatro e cinema. Desde 2009, se destaca nos palcos com o seu humor afiado e carismático.