Ilana Volkov e Cristóvão Bastos: uma viagem musical entre Brasil e Portugal

Ilana Volkov, cantora paulista que tem conquistado o seu novo país com uma voz marcante, apresenta um projeto especial ao lado do ilustre pianista Cristóvão Bastos. Juntos, eles convidam o público a uma viagem profunda pela herança cultural e musical que une Brasil e Portugal, revelando a riqueza da música brasileira com uma perspectiva que transcende fronteiras.



O encontro de dois grandes artistas



Ilana e Cristóvão se conhecem há quase vinte anos, tendo iniciado sua colaboração no primeiro álbum da cantora, ‘Banguê’. Mal sabiam que aquele trabalho seria a semente para um novo disco, um projeto que agora ganha vida com uma proposta inovadora: um álbum de voz e piano que traz uma identidade própria e um universo musical cuidadosamente construído.



Esse novo trabalho, intitulado ‘Acariciando’, no gerúndio, é uma escolha muito brasileira, comum nos títulos de choro, um gênero musical que, curiosamente, carrega uma forte influência da herança portuguesa. Essa escolha simboliza o diálogo cultural presente no álbum.



Um álbum de “canções fantásticas”



O conceito do disco gira em torno do mundo da imaginação, daquilo que só pode existir dentro da mente. Ilana descreve o álbum como uma coleção de “canções fantásticas”, inspirada no gênero literário da literatura fantástica, que explora o universo do imaginário e do surreal.



Essa ideia se reflete especialmente no videoclipe de uma canção inédita do álbum, que Ilana considera a síntese perfeita do projeto. A gravação do videoclipe foi um momento especial, que traduziu visualmente a essência do disco e seu tema central: a fantasia e a imaginação ganhando vida através da música.



O processo criativo e o impacto do disco



Para Ilana, a criação do álbum foi um verdadeiro sonho. Ela destaca a complexidade envolvida na produção de um disco, que vai muito além da gravação musical, incluindo videoclipes e uma série de etapas que envolvem uma equipe dedicada. O lançamento trouxe uma onda de emoções, especialmente ao perceber a quantidade de pessoas estiveram envolvidas nesse processo.



Com o disco já lançado, Ilana começa a compreender que a obra tem uma vida própria, que ultrapassa o processo de criação. O retorno do público, as críticas e o feedback recebido são elementos que ajudam a dar sentido a esse trabalho, que agora vive no mundo real, fora do estúdio e da mente dos artistas.



Uma conexão cultural viva e inspiradora



O projeto de Ilana Volkov e Cristóvão Bastos é um exemplo vibrante de como a música pode ser um elo entre diferentes culturas e tradições. A fusão do choro brasileiro com a influência portuguesa, o diálogo entre voz e piano, e a inspiração na literatura fantástica criam um universo único onde a imaginação é protagonista.