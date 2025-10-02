Isadora Melo celebra raízes brasileiras em Portugal
Cantora fortalece ponte entre Brasil e Portugal
A cantora e compositora Isadora Melo vive uma fase de consolidação: um álbum autoral indicado ao Prêmio da Música Brasileira, o single ‘Cheiro de Hortelã’, que dialoga com a tradição nordestina e a circulação internacional do show Festança, apresentado em Portugal a convite da Casa da América Latina. Entre referências como Elba Ramalho e o desejo de apresentar Pernambuco ao mundo, Isadora repete que seu objetivo é simples e direto: “chegar no coração das pessoas”.
De família artística ao autoral
Filha de artista — pai cantor e mãe atriz — Isadora cresceu em um ambiente de exposição e disciplina criativa. O cenário, que exigia firmeza de identidade, também lapidou a coragem para assumir uma obra própria. O álbum ‘Anagrama’ nasceu em 2018, ganhou forma antes da pandemia e só pôde ser lançado em 2022, quando a artista apresentou seu primeiro trabalho na condição plena de compositora e produtora independente.
O reconhecimento veio rápido: a indicação ao Prêmio da Música Brasileira posicionou Isadora no mapa de uma linhagem que reverencia o Nordeste, com ecos de vozes como Elba Ramalho, Amelinha, Anastácia e Marinês. Ela celebrou a nomeação como confirmação de caminho: estar na mesma prateleira simbólica que referências históricas já era motivo de orgulho.
‘Cheiro de Hortelã’ e o encontro com Elba Ramalho
Em 2023, Isadora compôs ‘Cheiro de Hortelã’, faixa que decidiu lançar na festa de São João de 2025. O convite para Elba Ramalho surgiu de um encontro de palco em Recife e se concretizou de forma direta: após a apresentação, Isadora enviou a canção e, em 15 minutos, recebeu um “Claro!” de Elba.
‘Cheiro de Hortelã’ prolonga a conversa com o forró, o xote e as imagens sensoriais da cultura popular, sem abrir mão de uma assinatura autoral. A parceria com Elba simboliza o diálogo entre gerações e reforça o compromisso de Isadora com a circulação de repertórios nordestinos em novas camadas de público.
‘Festança’ em Portugal: Pernambuco para o mundo
Convidada pela Casa da América Latina, Isadora levou o espetáculo Festança a Portugal. A proposta é direta — apresentar Pernambuco, o forró e seus festejos a audiências internacionais, mantendo a proximidade que marca sua presença de palco.
A artista resume os planos com delicadeza pragmática: além de metas de projeção, a intenção é afectiva. Que a música funcione como porta de entrada para o público conhecer Recife, os ritos juninos e a riqueza de um repertório que mistura tradição e criação contemporânea.
